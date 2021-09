Sei nuovi diaconi biellesi, la cerimonia di ordinazione in Duomo FOTO

C'è stata molta partecipazione sabato mattina nella Cattedrale di Biella per l'ordinazione di sei nuovi diaconi. Si tratta di Antonio di Gesù, Stefano Epifani, Marco Gamberini, Mario Ghirardelli, Fabrizio Signorelli e Davide Solesio. È stata una cerimonia particolarmente toccante e profondamente spirituale, alla presenza del vescovo Roberto Farinella e delle autorità diocesane.

Sulla celebrazione il vescovo ha commentato con un post sui propri canali social: “Come gli Apostoli scelsero sette uomini per farli collaboratori del loro ministero, così ora, mediante l'imposizione delle mani del Vescovo e l'invocazione dello Spirito Santo, il Signore — perché è Lui chi vi ha scelti — imprimerà in voi un nuovo sigillo, il carattere diaconale, con la missione di servire la Chiesa e tutti i fratelli e le sorelle che incontrerete, a somiglianza dello stesso Cristo che, pur essendo Signore di tutti, si è fatto volontariamente servo di tutti. Voi carissimi fratelli, che tra poco sarete ordinati diaconi, sarete consacrati per servire. Non per comandare, non per brillare, ma per donarvi — in un silenzio incessante e divino — al servizio di tutta la Chiesa e del mondo”.