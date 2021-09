Puliamo il mondo, a Mongrando tutti uniti per la cura dell'ambiente e la pulizia dei sentieri

Nuovo evento dedicato all'ecologia e al rispetto dell'ambiente. Questa volta andrà in scena a Mongrando con l'appuntamento dal titolo Puliamo il mondo, organizzato dal Comune insieme a Legambiente. Il ritrovo sarà alle 9 di sabato 25 settembre in via Mombarone (in prossimità di Apicella Gomme) dove verrà offerta una colazione. Alle 10 partenza alla volta dei sentieri del paese con rientro previsto intorno alle 12.30. Presenti anche i volontari della Pro Loco di Mongrando.