Alpini biellesi in festa con la consegna della Targa del Mulo (foto di repertorio)

Sabato 25 settembre la seziona ANA di Biella celebrerà i capigruppo uscenti con la consegna della Targa del Mulo. La manifestazione inizierà alle 18 in via Ferruccio Nazionale 5 con la Fanfara della sezione e lo schieramento statico per onorare il vessillo.

Successivamente ci saranno l’alzabandiera e la vera e propria cerimonia con consegna della targa. In conclusione, la Santa Messa con il coro ANA del gruppo di Sandigliano “La Cëseta”.In serata sarà possibile prendere parte alla cena delle 20, a patto di essere muniti di Green Pass ed aver effettuato la prenotazione entro martedì 21. Per info e prenotazioni è possibile contattare la segreteria ANA allo 015.406112.