A Mottalciata gli Alpini di nuovo in festa con grigliate molto gustose FOTO

A Mottalciata gli Alpini di nuovo in festa con grigliate molto gustose

Alpini di Mottalciata di nuovo in festa dopo un anno e mezzo di emergenza pandemica. Nelle giornate del 4 e 11 settembre sono andate in scena due gustosissime grigliate, per l'occasione realizzate dalle penne nere del paese. Presente anche il sindaco Roberto Vanzi.

“Due eventi molto ben riusciti, partecipati e apprezzati dai presenti – commenta il capogruppo Ezio Bongiovanni – Il prossimo evento culinario è previsto per il 23 ottobre dove verranno distribuite, sempre seguendo le normative anti-Covid, polenta con cinghiale; seguiranno poi, se rimane tutto com'è, polenta e lumache il 13 novembre e poi la classica bagna cauda prevista per il 4 dicembre”.