Il Comune di Biella cerca due inservienti e un cuoco per gli Asili Nido a tempo indeterminato

Il Comune di Biella sta avviando due selezioni, distinte, mediante chiamata pubblica da parte del Centro per l’Impiego per assumere a tempo pieno e indeterminato due inservienti e un cuoco per gli Asili Nido comunali.

Gli interessati trovano gli avvisi sulla pagina web di AgenziaPiemonteLavoro. Attraverso i qrcode su www.agenziapiemontelavoro.it sarà possibile presentare le domande e vedere le istruzioni di candidatura.

In particolare sarà possibile presentare domanda dalle 08 del giorno 28/09/2021 alle ore 08 del giorno 30/09/2021, e sarà possibile candidarsi esclusivamente online collegandosi al Link e/o QR code pubblicati accanto all’avviso. Attraverso il Link o il QR CODE il candidato - verificati il possesso dei requisiti di partecipazione - verrà indirizzato ad un modulo che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi ed in modo corretto.

Il candidato potrà accedere alla procedura direttamente da un pc desktop, un notebook, un tablet, uno smartphone.