Una elementare, una media e due superiori le classi in quarantena nel Biellese

A detta degli esperti bisognerà aspettare almeno altre due settimane per valutare l’impatto delle riaperture sulla diffusione del virus e quanto la vaccinazione di insegnanti e studenti sia in grado di rallentare i contagi. Intanto, per quanto riguarda Biella, su di un totale di 18.900 allievi tra superiori e iscritti ai comprensivi del territorio, le classi in quarantena sono 4: una è una elementare, per la quale il provvedimento era già scattato la scorsa settimana. In questi giorni si sono aggiunte una classe della scuola media e poi ci sono 2 delle superiori.

Dal Cts confermano che non c’è un automatismo per le chiusure ma è richiesta la cosiddetta «indagine epidemiologica», che comprende anche l’effettuazione dei tamponi, per decidere le misure. La regola fissata dall’Istituto superiore di Sanità è: quarantena per 7 giorni e tampone per i vaccinati; 10 giorni e tampone per i non vaccinati. Ma per esempio l’insegnante può essere considerato contatto non stretto e dunque escluso dalla quarantena, se - come prescritto dal protocollo - è rimasto con mascherina alla cattedra che deve essere a due metri di distanza dai banchi.