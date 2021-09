Il nuovo parco sportivo dello Scientifico si chiamerà "Bernardino (Dino) Fraire"

Il Collegio dei Docenti il 7 giugno 2019 gli ha dedicato la palestra d’Istituto e domani, mercoledì 22 settembre, alle 11, nel cortile del Liceo Scientifico in via Addis Abeba, gli sarà intitolato il nuovo parco sportivo a fianco della sua scuola. E' così che il Liceo Scientifico Avogardo di Biella, ricorda il "suo" professore Bernardino (Dino) Fraire, che ha perso la vita il 22 giugno 2018, a seguito di un incidente in Alta Val Sessera. (leggi qui)

Fraire era docente di Educazione Fisica presso l'istituto di via Galimberti. "Era una persona sensibile verso i colleghi e un educatore modello per i suoi ragazzi che amava accompagnare in ogni attività sportiva e nei viaggi di istruzione, al termine dei quali andava sempre via per ultimo, riponendo il suo megafono e assicurandosi che tutto fosse in ordine", lo ricorda il preside Dino Gentile.

Sabato 25 settembre, con appuntamento alle ore 9.30 al Bocchetto Sessera, colleghi, conoscenti ed amici compiranno un’escursione in suo ricordo.