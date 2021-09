Guardia di Finanza, celebrata a San Paolo Biella la ricorrenza del patrono San Matteo FOTO

Questa mattina, martedì 21 settembre, nella parrocchia di San Paolo a Biella, si è celebrata la ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. Alla funzione religiosa, officiata dal parroco Don Filippo Nelva, hanno partecipato i Finanzieri alla sede e le Fiamme Gialle in congedo della locale Sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’ Italia) che hanno assicurato con il simbolo del Labaro l’ideale continuità tra Finanzieri di ieri e di oggi.

Nel corso della Santa Messa sono stati ricordati i Caduti del Corpo ed è stata condivisa una profonda riflessione sullo svolgimento dei delicati compiti degli appartenenti alla Guardia di Finanza in questo particolare momento storico ancora fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19. Il Comandante Provinciale, terminata la lettura della “Preghiera del Finanziere”, ha ringraziato Don Filippo, per l’ospitalità ricevuta in occasione della Festa del Santo Patrono, e tutti i militari intervenuti per l’impegno che comunque continuano a profondere quotidianamente nelle attività di istituto.