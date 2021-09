Alberto Bonino domina la quinta prova del trofeo automobilistico MSP Unicef Italia FOTO

Si avvicina la conclusione del trofeo MSP Unicef Italia dopo la conclusione della quinta prova nel crossodromo di Salsomaggiore Terme, domenica 19 settembre. La competizione, riservata ad utv e fuoristrada, ha incoronato Alberto Bonino e la sua Mini Cooper S TDI vincitori assoluti, portando un grande risultato in casa del team Pirata Racing. Ottima prestazione anche da parte di Stefano Costa, 15 anni, che conquista, per la terza volta consecutiva, il terzo posto.

Da notare anche Ivan Norino che, grazie alla sua solida guida in fase di salto, raggiunge la quarta posizione nella categoria “Proto”.Infine, l’esordio di Corrado Gromo, alla guida di una Jeep TDI della scuderia Pirata, lascia intendere ottime prospettive per il futuro del pilota. La prova conclusiva del trofeo sarà disputata a fine ottobre a Paroldo, in provincia di Cuneo.