Rally & Co, spettacolo a Viverone per i sorpassi da applausi di Leonardo De Grandi FOTO

Rally & Co, spettacolo a Viverone per i sorpassi da applausi di Leonardo De Grandi

Leonardo De Grandi e la scuderia biellese Rally & Co profeti in patria nel weekend appena trascorso sulla pista amica Le Sirene di Viverone ove si è disputato il dodicesimo appuntamento del campionato kart sport circuit.

Le prove cronometrate si sono svolte sotto la pioggia, una difficoltà in più per i piccoli piloti che hanno invece esaltato la guida del piccolo postuense qualificatosi settimo assoluto e secondo di categoria Mini. Nella pre finale con una pista in netto miglioramento il piccolo De Grandi chiude quinto assoluto e primo di categoria mentre nella finale ottiene un terzo posto assoluto da incorniciare oltre alla prima piazza di categoria agguantata con sorpassi mozzafiato, ormai una consuetudine per il piccolo pilota biellese.

Prossima gara il 3 ottobre sul circuito di San Martino del Lago in provincia di Cremona.