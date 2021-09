Oropa Trail, l’omaggio e i risultati di Amron Team A.S.D.

L’Oropa Trail 2021, in memoria di Gianluca Finotello, amico e compagno di squadra, è stata onorata al meglio dai membri dell’Amron Team ASD, nonostante il tempo avverso.

Nella 15 km si sono posizionati 3° assoluto Franco Mosca Balma, 5° Daniele Coda Caseia, 8° Andrea De Venere, 18° Roberto Rossi. Nel percorso più lungo, ridotto a 20 km per evitare rischi dovuti al maltempo, 9° e 10° posto per Andrea Martini e Andrea Pilati, 13° posto per Emilio Di Palma, 20° posto per Massimo Andreotti, 58° posto per Erika Fabozzi.

“Grandi ragazzi, veramente bravi oggi – dichiara Luigi Nicoletto, responsabili di Amron Team – e la stagione non è ancora finita. Ringraziamo come sempre gli sponsor Gino Expo Design, Ilario Vidale Pavimenti e News Biella, che come sempre ci sostengono. Alla prossima gara”.