Bi Roller domina a Cardano al Campo: podio per i fratelli Sangiorgi

Weekend intenso e ricco di successi quello appena trascorso a Cardano al Campo che ha portato tre podi alla società sportiva di pattinaggio a rotelle biellese ASD Bi Roller Pattinaggio Biella, guidata dal coach Federica Ugliengo: 1 primo posto e 2 terzi posti oltre ad altre posizioni di rilievo.

Nella giornata di sabato si sono svolte le gare delle categorie Allievi, Junior e Senior che ha visto coinvolti 4 atleti: Dora Ferretto, Susanna Rocchetti, Achille Sangiorgi e Saverio Valli portando importanti riconoscimenti. In forma strepitosa Achille Sangiorgi, Allievo, che ha conquistato la 1° posizione nella classifica combinata grazie a due ottime gare: 2° posto nella 100 mt sprint e 3° posto nella gara lunga 3000 metri a punti. Saverio Valli, Junior, ha raggiunto il 3° posto in entrambe le gare, aggiudicandosi la 3° posizione nella classifica combinata.

Ottima gara lunga anche per Susanna Rocchetti che ha tagliato il traguardo della gara 3000 metri a punti con una 5° posizione. Domenica invece, tra temporali, vento forte e tanto freddo, hanno corso in 3, Andrea Mazzola, R12, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi, categoria Ragazzi. Molto coraggioso Andrea Mazzola che era alla sua prima gara sotto alla pioggia e ha gareggiato con coraggio e grinta conquistando due 11° posizioni sia nella sprint 100 metri che nella 1200 metri gara in linea. Ottima prestazione per i due giovani atleti della categoria Ragazzi nella gara sprint: Annibale Sangiorgi prima ha conquistato la finale correndo una gara di qualifica con molta grinta e poi nella fase successiva ha tagliato il traguardo in 3° posizione conquistando il podio.

Michele Rocchetti è arrivato 11° nella classifica finale. Purtroppo in tarda mattinata il tempo è ancora peggiorato e le ultime due gare, finali delle 3000 mt a punti per le categorie Ragazzi Femmine e Maschi, sono state cancellate. Bravissimi tutti gli atleti Bi Roller che nelle prossime settimane saranno ancora impegnati in gare e operazioni promozionali per l’avvio dell’attività didattica dedicata ai bambini. Proprio i bambini sono stati protagonisti sabato mattina della prova gratuita che ha coinciso con l’avvio dei corsi di pattinaggio che si svolgeranno sempre il sabato mattina dalle 9,30/10,30 nel campo da basket di Piazza del Monte in Riva a Biella. Ai primi di ottobre, inoltre, Bi Roller inaugurerà anche un corso di pattinaggio a Pont Saint Martin. Per informazioni, contattare Federica Ugliengo al 3755641117.