L'onorevole Ravetto in visita a Biella con l'assessore regionale Chiara Caucino

Il programma prevede alle 12,45, il ritrovo presso Palazzo Oropa, sede del Municipio. E’ prevista la presenza del Prefetto e dell’Amministrazione della Città di Biella. Successivamente, intorno alle 14, Caucino e Ravetto visiteranno la sede del Fondo «Edo Tempia», in via Malta 3 a Biella e, successivamente, si recheranno - verso le 15 - presso la ditta «Bon Prix», a Valdengo, per una visita finalizzata ad approfondire il tema delle Pari Opportunità in ambito lavorativo.