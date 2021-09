Forza Italia, taglio del nastro a Biella della nuova sede: presenti Pichetto, Pella e Zangrillo FOTO

Nella giornata di sabato, 18 settembre, con la partecipazione del coordinatore regionale Paolo Zangrillo, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede a Biella di Forza Italia. Presenti all’evento il viceministro Gilberto Pichetto Fratin, il vicecoordinatore regionale Roberto Pella, diversi amministratori locali e simpatizzanti.

“Senza nascondere una certa emozione e con orgoglio abbiamo inaugurato una nuova sede nel cuore della storia culturale, istituzionale e religiosa della città – spiega il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio - Anche se nell’era della comunicazione digitale, ritengo importante il carattere simbolico di avere una sede tangibile. Sarà la casa di chi si riconosce nei valori della cultura politica liberale, cattolica e repubblicana. Forza Italia in prima linea da 28 anni nella lotta per una fiscalità più equa, per una riforma della magistratura, per abbattere la burocrazia è la degna erede e il presidio della tradizione liberale. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contributo affinché si potesse realizzare quest’inaugurazione nonché a tutti i nostri amministratori locali che con il loro lavoro quotidiano, svolto con dedizione, impegno, serietà e competenza sono l’immagine e il volto del nostro partito sul territorio”.