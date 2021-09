Tragedia in pieno centro a Novara intorno alle 11.30. Un uomo sulla settantina è morto, sembra per soffocamento, in un bar del centro. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto con diversi mezzi. Purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione, i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani.