Dal Nord Ovest – Schianto tra due auto, tanta paura per i conducenti alla guida

Nella tarda mattinata di oggi, 20 settembre, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti a Quinto Vercellese per un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 230. Il sinistro, assai violento nella dinamica, ha avuto fortunatamente poche conseguenze per i due conducenti. La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e tutto il tratto stradale interessato. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e la Polizia.