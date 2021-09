Tavigliano, il maltempo ferma la priopasseggiata ma i festeggiamenti vanno avanti

L’ondata di maltempo non ha dato tregua nemmeno a Tavigliano e la priopasseggiata 2.0, in programma per la mattinata di domenica 19 settembre, è stata annullata. Tuttavia, il pranzo si è svolto come previsto e la partecipazione della comunità si è attestata intorno alle 150 persone.

Il tempo è migliorato verso mezzogiorno ed è stato possibile proseguire i festeggiamenti con musica ed intrattenimento. Unica nota negativa, il furto di uno dei peluche nascosti nel bosco il giorno prima per i giochi dei bambini, poi spostati all’interno del polivalente a causa della pioggia. Presenti i Priori Simone Zorzi, Serena Beltrami, Christian Zamparin, Michela Vignano, Claudio Musso e Marco Lamantia.