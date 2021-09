Viabilità Piazzo, in settimana si decide sulla Ztl

A fine mese scade l'ordinanza di fine luglio che istituisce al Piazzo zona a traffico limitato tutto il giorno la domenica, e fino alle 17,30 dal lunedì al sabato. E in settimana la giunta deciderà se prorogarla.

<La scelta della chiusura in determinate ore del quartiere è dettata dalla volontà di lasciarlo in più pedonale possibile – commenta il vice sindaco e l'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola - . Adesso di tratta solo di cercare di capire se il tempo dovesse essere ancora abbastanza bello, e se fosse così, si potrebbe estendere l'ordinanza ancora di almeno un mese. Ma valuteremo nei prossimo giorni>.

Prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento, la chiusura al traffico era estesa da via Avogadro a Corso del Piazzo dalle 17,30 alle 5 del mattino dal lunedì al venerdì, e tutto il giorno il sabato e la domenica. A estendere l'apertura fino alle 17,30 il sabato erano state le forti richieste da parte di titolari di attività di cui si era fatta portavoce anche Confesercenti. Prima ancora di questa, un altro provvedimento riguardava la sola piazza Cisterna, mentre verso il Bottalino e verso via Ivrea la chiusura era tutti i giorni feriali dalle 20 alle 6 del giorno successivo, e la domenica dalle 13 fino alle 6 del lunedì.