Portale della Provincia, dal 1° ottobre accesso ai servizi online solo con SPID e CIE

Si avvisano i gentili utenti del portale di Provincia di Biella che, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), consentendo così l’accesso ai servizi web della pubblica amministrazione, dal 1° ottobre 2021 per accedere ai servizi del portale, quali istanze online e pagamenti on line, non sarà più necessario registrarsi sul portale dell'amministrazione. Gli unici metodi di autenticazione, accesso e utilizzo delle Istanze online e PagoPA saranno SPID e CIE. Tutti i PIN perderanno la loro validità il 30 settembre 2021. Tuttavia per i pagamenti online PagoPA, inserendo il codice identificativo ricevuto con l'avviso di pagamento, si potrà procedere senza autenticazione.