Nell'anniversario della morte di Luigi Squillario la Fondazione Biella ricorda l’ex presidente

In occasione dell’anniversario della morte di Luigi Squillario, primo presidente dell’Ente e per decenni personaggio di spicco della vita amministrativa cittadina, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ne ricorda la memoria.

“Domenica è stato il primo anniversario della morte dell’avvocato Squillario – commenta l’attuale presidente Franco Ferraris – una figura importantissima per la vita della Fondazione che oggi, in accordo con la famiglia, lo ha ricordato con un bando a lui dedicato e rivolto agli studenti meritevoli ma in difficoltà economica per i quali abbiamo stanziato 30 mila euro in contributi allo studio, siamo certi che lo avrebbe condiviso con entusiasmo”.

Sono moltissime nel Biellese le persone che hanno voluto ricordare L’”Avvocato”, come veniva appellato da tutti, in particolare a Bagneri, in occasione della tradizionale festa della Madonna del Piumin, svoltasi proprio domenica, un pensiero speciale è andato a chi aveva reso possibile la fusione della statua dello scultore Sandrun nel 2000 portandone una copia anche nel giardino della Fondazione. Un luogo e una Madonna molto cari a Squillario che con discrezione e profonda conoscenza del territorio, amava partecipare ogni anno alla messa nel bosco di castagni sopra la borgata alpina.