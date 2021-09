Le aziende sostengono Sportivamente S.C.S.

“Mai come ora le collaborazioni, le sinergie ed il sostegno da parte del nostro territorio e delle Aziende che ne fanno parte sono fondamentali ed importanti per la nostra “piccola” Cooperativa. Siamo quindi orgogliosi che due realtà quali Rewoolution, brand activewear del Gruppo Reda da anni al nostro fianco, e Barbera Sandro e figli, due eccellenze del nostro territorio, condividano con noi la nostra mission, che è quella di creare situazioni di inclusione sociale attraverso lo sport, il nostro spirito, ma soprattutto la determinazione e la forza di volontà dei nostri Atleti. Oltre a queste due eccellenze biellesi, è per noi un onore condividere il percorso con la Fondazione Time2 di Torino, che nasce proprio con l’obiettivo di sostenere iniziative di innovazione sociale, sviluppo sostenibile ed inclusione, con particolare attenzione alle difficoltà delle persone vulnerabili. Grazie quindi al loro supporto, i nostri Atleti, lo staff ed i volontari da quest’anno saranno ancor di più accumunati dallo spirito “Sportivamente” grazie alle magliette che sono state appositamente realizzate con i loghi delle varie realtà coinvolte e che verranno indossate durante le numerose attività che giornalmente proponiamo.” Carlo Cremonte, Presidente della Cooperativa Sportivamente, e Susanna Rovere, VicePresidente. Di seguito le voci delle Aziende che ci supportano:

REWOOLUTION

Rewoolution, brand activewear del Gruppo Reda e azienda italiana certificata B Corp, sostiene le attività della cooperativa sociale Biellese Sportivamente S.C.S. ed i suoi 150 Atleti e lo staff tecnico. “Il Gruppo Reda e Sportivamente sono accomunati da valori comuni e dalla visione che sport e inclusione debbano andare di pari passo per garantire il benessere psicofisico delle persone. Praticare sport è un insegnamento costante di vita che si fonda sulla determinazione e sulla forza di volontà del singolo individuo, senza dimenticare l’importante lavoro di squadra con il team, in grado di accompagnare ogni atleta al raggiungimento dei suoi sogni.” Ercole Botto Poala, CEO Reda. Il Gruppo Reda è da sempre una realtà promotrice attiva ed impegnata ad assicurare un avvenire migliore alle generazioni future e la certificazione B Corp ne rappresenta l’ultimo tassello di questo percorso sostenibile.

BARBERA SANDRO E FIGLI

“Per noi di Barbera Sandro e Figli, scarpe fatte a mano e Wooly handmade sneaker, è molto importante appoggiare sodalizi come questi. Siamo orgogliosi di sostenere Sportivamente, un'importante realtà del nostro territorio che affianca quotidianamente nella pratica sportiva persone con disabilità e con la quale condividiamo valori come la genuinità e la positività.” Andrea Barbera Titolare dell’azienda Barbera Sandro e Figli.

FONDAZIONE TIME2

“La collaborazione tra la cooperativa biellese Sportivamente S.c.s e la Fondazione Time2 nasce da importanti convergenze di visione intorno al lavoro di inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva e relazionale. Sportivamente lavora da anni con strumenti che riteniamo centrali nell'impegno di superare le barriere sociali che contribuiscono a rendere le disabilità motivo di esclusione sociale. Lo sport, il gruppo, le esperienze di autonomia sono tutte dimensioni che valorizzano il singolo all'interno di contesti relazionali che rendono possibile il sostegno reciproco e generando opportunità di integrazione. Come Fondazione attiva sui temi delle disabilità, del passaggio alla vita adulta e del superamento di una visione abilistica della società, è un onore lavorare e apprendere da realtà come Sportivamente.”