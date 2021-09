Cerrione crede nella scuola e nel merito, nell’anno scolastico del Covid premiati 32 allievi FOTO

Festa a Cerrione sabato mattina, 18 settembre, per la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli. Ben 32 i ragazzi licenziati e laureati che hanno raggiunto il riconoscimento con impegno in un anno scolastico molto particolare. “Hanno vissuto incertezze di uscite di sicurezza, di metri distanziati, di banchi spostati – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - ma hanno sempre avuto vicini gli insegnanti, la preside, l’amministrazione comunale e i propri genitori. Fantastici che hanno sempre condiviso migliorie per la sicurezza dei loro figli”.

Il primo cittadino li ha ringraziati evidenziando il loro impegno con i premi che non hanno solo un valore economico, ma fortemente simbolico e morale. “La scuola nei nostri paesi svolge una funzione fondamentale di promozione umana, forma il carattere rende sensibili ai problemi sociali, introduce alla cultura della democrazia ed educa al futuro – sottolinea - Le personalità che hanno partecipato all’evento hanno tutte rivolto ai giovani pensieri di fiducia, ricordando che loro sono il nostro presente ed il nostro futuro”. Dallo stesso sindaco, passando al prefetto di Biella Franca Tancredi, insieme all’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il Colonnello dei Carabinieri, fino al consigliere regionale Michele Mosca e il vice presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo.

L’architetto Betta, direttore dei lavori delle scuole, ha illustrato i risultati. A Cerrione, infatti, la scuola è a consumo 0 e sono state ringraziate le famiglie che hanno compiuto donazioni a favore dei ragazzi. Questi gli allievi premiati per l’anno scolastico 2020-21 .Per la Primaria: Marco Cappai, Letizia Merone, Arianna Mersi, Benedetta Scravaglieri, Sara Zacchi. Per la Secondaria di Primo grado: Silas Aggerholm, Giulia Campagnolo, Giulia Caneparo, Goffredo Donzelli, Lorenzo Meirone, Giovanni Milano, Francesca Spagnolo, Valentina Spagnolo, Pietro Tassone, Giada Vitale. Diplomati secondaria di secondo grado: Elena Basso, Laetitia Bof, Lorenzo Comello, Lisa Conzon, Lorenzo Coppa, Daniele Coppi, Vittoria Landi, Matteo Martinetto, Cinzia Perona, Martina Quagliato, Riccardo Raviglione. Laureati nella triennale: Alessia Giolo, Lucia Ramella Pairin. Laureati Magistrali a ciclo unico: Federico Basso, Adelaide Gueli, Chiara Vercellino. Alla presenza di don Angelo Nardi e della Banda Musicale si è conclusa la bellissima festa.