Candelo, getta da auto in corsa carta contro i Bogiagreen. La furia di Gelone: “Vergognoso”

Continua l'opera meritevole dei Bogiagreen, il gruppo volontari di Candelo che ogni settimana ripulisce diversi angoli del paese raccogliendo rifiuti e sporcizia. Ma qualcuno ha pensato bene di compiere un gesto vile e non proprio edificante.

A denunciarlo il sindaco Paolo Gelone con un post amaro sulla propria pagina Facebook: “Stanchi e orgogliosi. Oggi però c'è anche una punta di amarezza. Con i Bogiagreen agiamo in positivo, con impegno e partecipazione. Ma non possiamo non parlare anche del rovescio della medaglia. E questa volta è (ancora più) grave, perchè non parliamo di chi butta mozziconi di sigaretta o abbandona rifiuti. Dopo essere passati in zona San Pietro e in parte di Via Iside Viana, eravamo all'altezza del sottopasso su Via La Roche e un'auto in corsa ha gettato una cartaccia proprio contro i nostri ragazzi. Vergognoso. Vedi delle persone e dei giovani che si impegnano per il bene comune e la prima cosa che ti viene da fare è appallottolare della carta che hai in auto e lanciargliela addosso dal finestrino? Vergogna”.

Il primo cittadino sottolinea l'importanza dell'iniziativa: “Siamo qui per crescere nuove generazioni migliori di così, che siano dalla parte di chi mette olio di gomito e cuore, non maleducazione e cinismo. Questo ci sprona ancora di più: continueremo perché il futuro non è di queste persone becere, il futuro è di chi si impegna”.