Biella, dopo 28 anni il Coco Crazy passa il testimone: il “grazie” degli storici titolari

“Non ci sembra quasi vero, ma è il momento. 28 anni sono un lungo periodo”. Inizia così il post di congedo di Gabriella Gili e del marito Giancarlo Perazzone, titolari di Coco Crazy, storico punto vendita di via Italia dedicato ai dolciumi e alle caramelle di ogni tipo.

Dopo quasi 30 anni la coppia biellese passa il testimone dedicando parole di riconoscenza a tutti i clienti che hanno usufruito dei servizi dell’esercizio commerciale. “Per 28 anni abbiamo aperto le serrande e abbiamo atteso che il negozio a poco a poco si animasse di voci, di persone e di piccole grandi storie quotidiane che abbiamo imparato a conoscere – si legge - Tutto questo ci mancherà? Sì. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Oggi siamo felici. Felici perché sappiamo che il Coco Crazy continuerà la sua storia con Ivana e Alessandro, i nuovi proprietari carichi di voglia di fare e di passione. Curiosi di conoscerli? A breve la data di una grande festa che segnerà questo passaggio e le tante novità in serbo per tutti”.