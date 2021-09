Piove a Biella, salta la Corsa della Speranza: “Grazie a chi si è comunque iscritto”

Brutte notizie per i runners biellesi. La Corsa della Speranza, in programma questa mattina, 19 settembre, è annullata a causa del maltempo. A darne notizia gli stessi organizzatori con un post su Facebook: “Ci abbiamo provato fino all'ultimo ma la pioggia ci ha sconfitto: la Corsa della Speranza di stamattina è annullata causa maltempo. Un grazie specialissimo ai volontari del Fondo e del Panathlon Biella e allo staff della Protezione Civile, presenti nonostante tutto. E un grazie quadruplo a chi si è presentato comunque per iscriversi: la nostra corsa è una non competitiva ma oggi avete vinto voi”.