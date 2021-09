Calcio, la Fulgor cala la cinquina con Bertani e si porta in testa al girone

Turno di riposo per la Biellese ma la Fulgor cala la cinquina superando il Trino con il rotondo risultato di 5 a 1. Primo tempo equilibrato, con entrambe le squadre ferme sull’1-1. Poi la banda allenata da Peritore si riporta in vantaggio con l’eurogol di Modena.

Da lì il Valdengo assume le redini dell’incontro dilagando con i centri di Bertani (autore di una tripletta) e Bottone su calcio di rigore. Secondo successo di fila per la compagine biellese che si porta in testa al girone.

Risultati del 2° turno

FR Valdengo vs LG Trino 5-1

Accademia Borgomanero vs Borgovercelli 1-0

Alicese Orizzonti vs Stresa 2-4

Borgaro Nobis vs Pro Eureka 3-2

Settimo vs Venaria Reale 6-0

Città di Baveno vs La Pianese 1-2

Dufour Varallo vs Oleggio 0-2

Verbania vs Aygreville 0-3

Classifica

FR Valdengo, Aygreville, Accademia Borgomanero e Oleggio 6

Biellese, Settimo, Pro Eureka, Borgaro Nobis, Stresa, La Pianesem, LG Trino e Venaria Reale 3

Città di Baveno, Alicese Orizzonti, Dufour Varallo, Borgovercelli e Verbania 0