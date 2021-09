“Disegnare nello spazio alpino” a Cittadellarte

La designazione di BIELLA CITTÀ ALPINA 2021 è occasione per riflettere sulle connessioni tra disegno degli spazi e degli oggetti in elazione al mondo della montagna.

All’interno dell’INCONTRO aperto al pubblico negli spazi di Cittadellarte dal titolo “Disegnare nello spazio alpino”

tre studi di architettura

(ACT_ROMEGIALLI, BRAMBILLA/ORSONI, PASQUINI/TRANFA) operanti in contesti differenti

(Morbegno, Como e Milano) ma accomunati da un approccio “qualitativo” all'architettura, si

confrontano sulla progettazione nello spazio delle Alpi.

Modera l'incontro Francesca Chiorino, architetto e redattrice di «Casabella».

La conversazione, illustrata da alcune immagini che scorreranno a video, verterà sulle specificità della progettazione in montagna, sul contributo italiano al dibattito sull'architettura alpina contemporanea e sulla “lezione” dell'architettura che si confronta con il mondo delle Alpi.