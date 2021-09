Rinviata per pioggia la Passeggiata in Versi di Benna

La pioggia ci mette lo zampino e la Passeggiata in Versi viene rimandata a data da destinarsi. Doccia gelata per gli organizzatori dell’evento, in programma questo pomeriggio, 19 settembre, presso la sede della biblioteca di Benna.

L’appuntamento prevedeva una passeggiata di circa 1 ora per le strade e la campagna circostante insieme alla lettura di versi e testi presi dai grandi classici letterari in alcune tappe precise. Al momento non si conosce la nuova data.