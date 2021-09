Piante crollano sotto il peso dell’acqua, Vigili del Fuoco in azione a Vaglio Pettinengo e Occhieppo (foto di repertorio)

Interventi dei Vigili del Fuoco a seguito delle forti precipitazioni che si sono abbattute questa notte su tutto il Biellese. Le squadre si sono attivate lungo la strada che da Vaglio porta al comune di Pettinengo per una pianta crollata in mezzo alla carreggiata sotto il peso dell’acqua. Le operazioni di rimozione e messa in sicurezza hanno permesso il ripristino dell’arteria stradale.

Una simile azione si è svolta questa mattina a Occhieppo Superiore, in prossimità di frazione Galfione, sempre per un albero caduto per le piogge.