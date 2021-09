Muore a 54 anni, Mongrando piange la morte di Riccardo Nagliato

Comunità di Mongrando in lutto per l’improvvisa scomparsa di Riccardo Nagliato, mancato all’affetto dei suoi cari a soli 54 anni. Lo scorso maggio era morto il padre Erminio (leggi qui), conosciuto in tutto il paese con il soprannome di Severino e capace di immortalare con la sua macchina fotografica i principali eventi che si sono susseguiti nel corso del tempo.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera alle 19 nella chiesa parrocchiale di Mongrando Curanuova; domani, 20 settembre, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, alle 15 partendo dalla chiesa parrocchiale di Mongrando Curanuova.