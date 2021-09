Maltempo piega il Biellese: cantine e strade allagate, frane e piante pericolanti (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Piante pericolanti, frane, smottamenti, allagamenti e arbusti spezzati in due. Questo il primo bilancio del violento nubifragio che si abbattuto questa mattina, 19 settembre, in diversi punti della nostra provincia.

Impegnati nei vari interventi le squadre dei Vigili del Fuoco: a Massazza si è verificata una piccola frana mentre piante e arbusti si sono piegati alla potenza dell’acqua in varie zone di Cossato e Valdilana. Cantine allagate e strade intrise d’acqua, invece, a Gaglianico, Salussola, Cerrione, Candelo e Biella. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza delle aree colpite.