Un sondaggio a Candelo per attivare un servizio gratuito di "letture e aiuto compiti"

Il servizio potrebbe svolgersi una volta a settimana, al pomeriggio, in Biblioteca o in locali del Centro Culturale Le Rosminiane ritenuti adeguati in base al numero di bimbi aderenti.

Si tratta di un'azione di promozione della lettura e della cultura, a favore di bimbi e famiglie di Candelo. I genitori interessati devono esprimere il loro interesse entro il 26 settembre andando al link che si trova sul sito del Comune per dare modo all'amministrazione di capire il possibile riscontro e organizzare tutto per il meglio.