Anffas Biellese alla scoperta delle bellezze di Miagliano e Netro

Conoscenza del territorio, visite didattiche e soprattutto piacevoli escursioni. Questi gli ingredienti delle ultime due uscite cui hanno partecipato, anche, gli ospiti del Centro diurno dell’Anffas Biellese. Diversi tra ragazzi e ragazze, nelle ultime settimane, infatti, hanno visitato il Giardino cromatico di Netro e il Lanificio Botto e Villaggio Operaio di Miagliano.

Proprio in Valle Cervo, domenica 12 settembre, c’è stato un laboratorio di feltratura con Mariella Dominot a spiegare i vari passaggi di lavorazione della lana. All’iniziativa, aperta anche ad altre realtà sociali, hanno partecipato pure diversi familiari degli ospiti della struttura di Gaglianico. La giornata è stata possibile grazie alla collaborazione con la start-up “Cityfriend”, che ha messo a disposizione guide speciali per accompagnare il gruppo, come in altre gite che si sono svolte nel corso dell’estate.