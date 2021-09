A Vigliano la festa di San Michele richiama molti biellesi ma la pioggia rovina il sabato sera FOTO

Bilancio più che positivo per la tradizionale festa di San Michele ma la pioggia ha rovinato gli eventi in programma tra ieri sera e questa mattina. Dopo lo stop forzato dello scorso anno per l’emergenza Covid, la comunità biellese si è ritrovata a Vigliano Biellese per prendere parte all’evento che saluta la stagione estiva e accoglie quella autunnale.

Molto apprezzate le bancarelle allestite e le pietanze servite nel corso della rassegna, così come la storica fiaccolata per le vie di Sobrano con la statua di San Michele. La coppia formata da cibo e musica ha allietato i partecipanti fino alle 22 di ieri sera, 18 settembre, quando un violento nubifragio si è abbattuto sul paese e ha costretto gli organizzatori a sospendere la festività fino alle 11.30 di oggi, 19 settembre. “Abbiamo registrato molti visitatori – commentano gli organizzatori – Peccato solo per il meteo: se avesse fatto bel tempo sarebbe stato meglio”.