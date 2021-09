A Graglia ritorna la festa della birra

Ritorna, a tre mesi di distanza dalla precedente, la festa della birra di Graglia in via del Canale 3, presso la Ca’ di Celeste e di Rosa. La data scelta per l’occasione è sabato 25 settembre, alle 20.

Come di consueto le pietanze a disposizione uniranno i sapori nostrani con quelli di uno dei paesi di riferimento quando si tratta di birra: la Germania. Würstel bavaresi e crauti compariranno in tavola insieme alla crostata alla frutta e l’uva. Il tutto sarà accompagnato dalla protagonista della festa: la birra.

La musica sarà gestita dal maestro Guglielmo Fusero (fisarmonicista) che eseguirà brani tratti dalla tradizione bavarese e piemontese. La festa si svolgerà all’aperto, pertanto non sarà necessario essere muniti di Green Pass. Per info e prenotazioni chiamare lo 015.2593649 oppure il 339.5405600.