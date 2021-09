Al via da domani il servizio mensa anche nelle scuole di Biella

Da domani riparte il servizio mensa nelle scuole di Biella, con un graduale ritorno alla normalità. Alcuni allievi potranno infatti mangiare nei locali destinati a questo servizio che per via del Covid erano stati chiusi.

I primi a tornare in refettorio al 100% saranno gli allievi delle elementari a Cossila e Pavignano. Al Borgonuovo è prevista una somministrazione mista, sei classi al banco e quattro in refettorio. Per tutte le altre elementari e medie si proseguirà, provvisoriamente per un paio di mesi, alla somministrazione nelle singole aule in vista di interventi funzionali al ripristino della modalità di somministrazione in refettorio nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Nelle scuole dell’infanzia il servizio di distribuzione dei pasti resterà invece identico a quello dello scorso anno.

Vista la partenza mista classi-refettori si procederà con la distribuzione di piatti in polpa di cellulosa biodegradabili, mentre le posate saranno tutte in acciaio e il pane direttamente in tovaglietta e non più imbustato. Se nelle scuole dell’infanzia l’acqua sarà in caraffa, da lunedì alle elementari e alle medie è confermato l’esordio della borraccia per ogni singolo studente.