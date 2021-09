Piogge intense e scariche di tuoni nel Biellese ma si andrà avanti fino a martedì

Precipitazioni intense e violente scariche di tuoni e fulmini. Tutto questo si è verificato nel Biellese e in buona parte del Piemonte con un peggioramento delle condizioni meteo.

A fare il punto della situazione l’Arpa Piemonte con una nota sul proprio sito: “Una circolazione depressionaria attualmente localizzata sul golfo di Biscaglia avanzerà gradualmente verso est attraversando il territorio piemontese nelle ore centrali di domenica. L'afflusso di aria fredda instabile connesso alla struttura depressionaria determinerà rovesci e temporali sul Piemonte soprattutto tra il pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica. I fenomeni precipitativi inizieranno a manifestarsi sui rilievi meridionali per estendersi al resto della regione. La massima intensità con valori localmente forti o molto forti è prevista per la prima parte della giornata di domenica sul settore centro-settentrionale, in particolare su Canavese, Valli di Lanzo, Biellese, Verbano, Novarese e Vercellese. Il successivo allontanamento verso l'Adriatico dell'area di bassa pressione favorirà un miglioramento del tempo dalla tarda mattinata di domenica a partire dal settore sudoccidentale; per oggi pomeriggio è previsto un rinforzo dei venti per condizioni di foehn nelle vallate alpine e tramontana sull'Appennino mentre ci saranno ancora residui fenomeni sul Piemonte meridionale e orientale. Allerta gialla per temporali sulle pianure torinesi ed orientali, sule zone alpine nordoccidentali. Sono previste condizioni di instabilità anche per lunedì e martedì per l'arrivo di una nuova depressione atlantica”.