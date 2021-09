Nuovo gestore dell'acqua per Bioglio, Callabiana, Mezzana, Dorzano, Cavaglià, Netro e Zubiena

Cambio di gestore per il servizio idrico integrato in diversi Comuni del biellese dopo la decisione di Ato2 di revocare la concessione a Comuni Riuniti. Una decisione che la società aveva impugnato davanti al Tar senza però ottenere la sospensiva richiesta.

I paesi che avevano Comuni Riuniti come gestore si troveranno così a breve a ricevere le bollette e a far riferimento per guasti o disservizi a nuove società: in particolare Cordar S.p.A. Biella Servizi per i Comuni di Bioglio, Callabiana, Mezzana Mortigliengo, Dorzano, Cavaglià; S.I.I. S.p.A. per i Comuni di Netro e Zubiena.

Le amministrazioni che in qualità di socie avevano quote in Comuni Riuniti accompagneranno la società in liquidazione, e si sono impegnate anche confrontarsi con i nuovi gestori per garantire un buon servizio e tariffe congrue, escludendo come concordato gravosi rincari.