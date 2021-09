Biella, dopo il rifacimento riapre via Torino: ecco lo stato dei lavori delle strade della città

Sono conclusi i lavori per il rifacimento della via Torino (zona sud) di Biella. Da oggi, domenica 19 settembre, la circolazione tornerà regolare. Altri aggiornamenti giungono dalle strade del Barazzetto, Vandorno e Cantone Bonino tramite un post del comune di Biella: “Già fresate, nelle giornate di lunedì e martedì posa nuovo cuscinetto di asfalto. A seguire gli operai si trasferiscono a Chiavazza. Si procede con via della Vittoria, via Poma, rotondone di Corso Lago Maggiore in uscita da Chiavazza”.