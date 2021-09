Ripristino del manto stradale sulle provinciali di Portula

A di Portula lavori in corso sulle provinciali - Foto archivio newsbiella.it

Lavori in corso sulle strade provinciali che attraversano Portula, dove si stanno svolgendo i ripristini definitivi del manto stradale a seguito di interventi effettuati per conto di Open Fiber S.p.A.

In particolare, i lavori prevedono uno sviluppo di cantiere di 70 metri per volta, e riguardano la SP 114 Pratrivero–Portula dal km 1+230 al km 1+354, e la SP 113 Coggiola–Trivero dal km 1+511 al km 4+244, dove, fino al 28 settembre ad eccezione dei giorni festivi, nella fascia oraria 8-17, saranno in vigore il senso unico alternato regolato da movieri e ed il limite di 30 km/h.