Tutto è pronto per la Corsa della Speranza e dell’Amicizia e per l'Oropa Trail in programma domani

L'appuntamento è per domani, domenica 19 settembre. Il percorso della Corsa della Speranza e dell'Amicizia è di cinque chilometri circa, si snoda lungo le vie della città con partenza da piazza Vittorio Veneto ed è pianeggiante e adatto a tutti. Il via sarà dato alle 10,30 ma le postazioni per le iscrizioni saranno a disposizione dalle 9. Ci sarà anche il mini-giro per i bambini fino a 12 anni, che attraverserà i viali dei giardini Zumaglini con partenza alle 10,15. Al traguardo sarà garantito un piccolo ristoro per i concorrenti a cui sarà chiesto di seguire le (poche) direttive necessarie perché tutto si svolga in piena sicurezza.

Oropa Trail nasce invece con l’intento di mettere in risalto a tutti gli appassionati di corsa in montagna la Conca di Oropa ed il Santuario, riconosciuto come patrimonio dell’Unesco. La gara è stata inserita all’interno del calendario “TOUR TRAIL VDA”, prestigioso circuito valdostano di Trail e Ultra Trail. L’obiettivo più importante è quello di mettere in risalto la spettacolarizzazione del gesto atletico dei partecipanti, prevedendo più passaggi visibili al pubblico, con la possibilità di tifare ed essere vicini ai propri beniamini, amici e parenti in gara. Gara Nazionale Csen, con l’organizzazione di Piemonte Sport Biella, prevede due percorsi di 15 e 24,8 chilometri. Si corre anche per il memorial Gianluca Finotello. Il ritrovo è alle 7,30 in piazza Salvo d’Acquisto a Pralungo.