Ritorno col botto per la ritmica targata Pietro Micca Foto

Ad aprire le danze di questo nuovo anno sportivo le veterane: Bocchino Francesca (classe 2006), Cruciani Giulia (classe 2008), Nelva Margherita (classe 2008) e Rizzo Sophie (classe 2008).

“Le ragazze sono arrivate a settembre preparate e concentrate, per loro questa prima competizione è servita moltissimo come banco di prova per il nuovo programma” commenta la direttrice tecnica Marta Nicolo. “Test sicuramente superato, anche se con qualche errore. Siamo molto soddisfatte dei risultati che sicuramente hanno regalato, sia a noi tecniche sia alle ragazze, la carica giusta per la seconda prova che affronteremo fra qualche settimana” sempre Marta Nicolo insieme alla tecnica Irina Liovina.