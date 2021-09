Al via la campagna abbonamenti di Pallacanestro Biella

Partirà giovedì 23 settembre la campagna abbonamenti 2021/22 di Edilnol Pallacanestro Biella, che si svolgerà con una fase unica, della durata di due settimane, presso la sala stampa del Biella Forum (ingresso dal parcheggio della tribuna gialla). Nella prima settimana di vendita, da giovedì 23 a martedì 28 settembre, sarà attiva la prelazione per gli abbonati 2019/20 e i pre abbonati 2020/21, che potranno così scegliere per primi il loro posto al Forum, nel rispetto dei limiti di capienza e di distanziamento imposti dalle norme sanitarie. Nella seconda settimana, da giovedì 30 settembre a martedì 6 ottobre, sarà attiva la vendita libera dei posti rimasti invenduti.

Gli orari di vendita delle tessere saranno i seguenti: Giovedì, venerdì, lunedì e martedì dalle 16.00 alle 19.30; Sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Per questa stagione l’intento è stato quello di semplificare e razionalizzare i settori, mantenendo le tradizionali scontistiche speciali per i gruppi familiari che potranno usufruire di uno sconto che arriva fino al 25% del prezzo finale per i nuclei composti da cinque o più persone (-15% per i nuclei da tre persone, -20% per i nuclei da quattro). Particolare attenzione è stata prestata ai giovani, il nostro presente e futuro, con un abbonamento speciale a soli 50 euro per la curva e per il settore blu non numerato (promo non cumulabile con gli sconti famiglia). Resta gratuito l’ingresso al Forum per tutti i bimbi fino al sesto anno d’età.

I tifosi che hanno partecipato all’operazione “ContiAmoci” versando l’acconto per l'abbonamento alla stagione 2020/21 e non ne hanno chiesto il rimborso, avranno la possibilità di contribuire al sostenimento del progetto Rossoblù devolvendo al Club l’importo versato oppure scontare l’importo versato dall’abbonamento che andranno a sottoscrivere. Tutti gli abbonamenti dovranno necessariamente essere nominativi e con posto preassegnato (compreso Tribuna Verde e secondo anello Rosso e Blu).

Per poter accedere al Biella Forum è necessario, dai 12 anni, essere in possesso del Certificato Verde (Green Pass).

L’abbonamento è strettamente personale e non cedibile ad altre persone. Per il rispetto delle normative di prevenzione Covid, all’atto della sottoscrizione, sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) e di contatto (numero di cellulare e indirizzo email). Per gli abbonamenti ridotti Under 25 sarà necessario presentare un documento di identità all’emissione dell’abbonamento e a ogni accesso presso il Biella Forum.