Motori e Benessere per il fine settimana dal 17 al 19 settembre 2021: Ecco l’elenco degli appuntamenti

Sabato 18 settembre 2021

Cossato: Biella Classic - Presso Living Garden 5° edizione della gara di regolarità classica e turistica denominata “Biella Classic” e la 4° edizione del “Biella Legend”, raduno riservato alle auto Porsche. Ci sarà anche la 1° edizione della gara di regolarità classica per auto moderne valida per il Campionato Italiano di categoria. Partenza alle 11.30, arrivo alle 17.30, premiazioni alle 19.

Bioglio: inaugurazione BioglioCreArte e BioFarmLab presso Villa Santa Teresa di Bioglio.Appuntamento alle 14.30, alle 15.30 rappresentazione teatrale, alle 16.45 sarà possibile visitare la Villa.

Biella: StraBiella Infernale - dalle 15 nei pressi del Battistero di Biella, 50 lettori volontari, tra singoli e gruppi, affronteranno la lettura dell'intera prima cantica della Commedia di Dante, l'Inferno, senza interruzioni per una durata totale di circa cinque ore di performance.

Lago del Mucrone - alle 15 “Lago in Concerto”, un tributo ai compositori del passato con il soprano Bazzocchi Marina

Burcina: ritrovo di artisti alle 10.15 all’ingresso principale del Parco della Burcina di Pollone per una giornata all’insegna del "carnet de voyage" in occasione delle prime screziature del foliage.

Domenica 19 settembre 2021

Biella: dalle 10 alle 18 in piazza Cisterna, nel borgo del Piazzo di Biella, la 10° edizione di Natural Bi Life, mercatino sugli stili di vita naturali.

Pralungo: alle 9 parte la 4° edizione dell’Oropa Trail competizione inserita come quarta prova nel calendario del “TOUR TRAIL VDA”, prestigioso circuito valdostano di trail e ultratrail.

Biella: alle 10 ritrovo in piazza Vittorio Veneto per la Corsa della Speranza organizzata dalla Fondazione Edo Tempia. Corsa non competitiva per le strade di Biella. I proventi della manifestazione saranno destinati ai laboratori di ricerca della Fondazione Edo Tempia.

Benna: “Passeggiata in Versi” per le vie e la campagna bennese. Ritrovo alle 16.30 presso la biblioteca civica di Benna.