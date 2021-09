Il tempo delle cene: un autunno pieno di possibilità con gli amici

L'autunno è alle porte e, grazie alle temperature che iniziano a farsi un poco più rigide (escludendo l'ipotesi, sempre valida, della cosiddetta "estate indiana" ottobrina), torna la voglia di organizzare cene a casa. Certo, sono quasi due anni che abbiamo smesso di valutare questa come possibilità a causa di forze maggiori decisamente imponderabili. Ma, ora che abbiamo la possibilità di vaccinarci e di vedere altri vaccinati con il cuore più leggero (certo, mantenendo sempre delle accortezze), ecco che organizzare una serata con i nostri amici a casa nostra non dovrebbe essere ipotesi lunare.

Bene, bellissimo, ma...com'è messa casa nostra? In due anni abbiamo forse notato che c'è qualcosa da cambiare, qualche aspetto da valutare meglio e qualche accessorio da acquistare che potrebbero rendere le nostre serate a casa con amici decisamente più comode, pratiche e godibili. Un tavolino salotto dove appoggiare le birre mentre seguiamo il match della nostra squadra del cuore, forse. Insomma, abbiamo delle idee, ma ancora non abbiamo una lista di priorità. Le prossime righe serviranno proprio a questo: partire da ciò che più ci è necessario per poi dedicarci ai dettagli che daranno l'atmosfera giusta alle nostre nuove serate con gli amici!



GLI IMPRESCINDIBILI

Dunque, vediamo: parliamo di cene a casa con gli amici, ma abbiamo un tavolo abbastanza lungo (o magari, meglio ancora, allungabile) e un numero sufficiente di sedie per sala da pranzo? Ecco, questo è davvero un punto necessario. Meglio iniziare la nostra lista per gli acquisti da qui, perché nessuno abbia a rimanere in piedi o a lottarsi una sedia per mangiare in comodità. Tavoli e sedie sono una voce che abbiamo spuntato dal nostro elenco di imprescindibili? Bene, continuiamo: abbiamo un divano abbastanza comodo? Certo, si tratta di una spesa tutt'altro che "agile", ma forse è giunto il momento di operare un cambiamento sostanzioso, nel nostro salotto, sia per togliere un po' di vecchiume, sia per accogliere in pompa magna i nostri amici.

Insomma, degli imprescindibili a trazione comoda!



I DEROGABILI (MA COMUNQUE IMPORTANTI!)

Una volta assicuratici che ogni invitato avrà il suo posto comodo, eccoci al capitolo che riguarda i prodotti che potrebbero fare la diffrenza a livello di atmosfera, ma che non ci azzardiamo a mettere nell'elenco degli imprescindibili perché...beh, imorescindibili non sono.

Per avere un'atmosfera morbida nel corso delle vostre cene, un set di candele che possa coprire dalle più grosse (posizionabili come centro tavola) alle tea light (da spargere un po' ovunque), potrebbero essere ciò che cercate. Le candele daranno subito un'aria nobile al vostro incontro, ma anche romantica e festiva (richiameranno subito la magia del Natale, soprattutto con una fredda temperatura all'esterno).

Oltre alla luce, pernsiamo al profumo: non esagerato perché non deve essere disturbante mentre si mangia, ma appena percepibile, per dare una bellissima sensazione di accoglienza a chi entra: dei profumatori con legnetti potrebbero essere una scelta vincente, anche esteticamente, ma non dimenticate la possibilità di acquistare un diffusore d'essenze elettrico, che possa risolvervi la questione una volta per tutte!



Speriamo di avervi dato utili consigli per le tante cene che, da oggi, potrete organizzare a casa vostra!