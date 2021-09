Gelate 7 e 8 aprile, entro il 12 ottobre le domande di contributo delle aziende agricole danneggiate

Entro il 12 ottobre, le aziende agricole che abbiano subito danni a seguito delle gelate del 7 e 8 aprile possono richiedere un contributo alla Regione Piemonte, aderendo a uno specifico bando. Il servizio si rivolge a titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole, che possono presentare le domande di contributo e verificare lo stato di avanzamento delle pratiche; gestori delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica (infrastrutture irrigue, strade interpoderali, opere di bonifica montana) che possono presentare domande di erogazione di contributi pubblici per gli interventi di ripristino delle infrastrutture; CAA che possono presentare le domande di aiuto per le aziende che hanno conferito loro il mandato di assistenza; Pubblica Amministrazione competente per l'ammissione al finanziamento.

Le domande potranno essere presentate tramite il servizio predisposto sul portale Sistema Piemonte attraverso il servizio denominato "Nembo- procedimenti" presente sul portale Servizi-online della Regione.