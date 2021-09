"Loro sono là" un romanzo di Marina Sponsillo ambientato a Masserano

"Il romanzo è ambientato a Masserano tra il 1900 e il 1950. È la storia della mia famiglia materna, la famiglia Dallacqua.

Il romanzo è edito da Spunto Edizioni ed è entrato tra i finalisti ,nella sua categoria ,al concorso “Giovane Holden 2021”.

Non racconta soltanto una storia famigliare ma riporta alla memoria luoghi che non tutti hanno potuto conoscere come la frazione Dallacqua espropriata per la costruzione del bacino idrico".