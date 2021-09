Auto "carambola" sulla A26, due feriti FOTO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgomanero sono intervenuti stamattina, 18 settembre, alle 7.30 circa, sull’autostrada A26 nel comune di Cressa direzione Gravellona Toce per incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura e in cui sono rimasti feriti due occupanti trasportati in ospedale in codice giallo dai sanitari del 118.