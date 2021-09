Esercitazione per i volontari AIB a Sordevolo FOTO

Esercitazione per i volontari AIB a Sordevolo

Oggi, 18 settembre, si è svolta una giornata di esercitazione con i volontari AIB di Biella Orso e i volontari dell'Area base 43. L'esercitazione è stata doppiamente utile in quanto si è effettuata nel contempo la manutenzione della zona - comune di Sordevolo località Trappa - dove è posizionata una vasca AIB utilizzabile per l'approvvigionamento d'acqua nel caso di un incendio in zona. I volontari hanno ripulito dalla vegetazione le vie di accesso e la zona circostante la vasca così da rendere il luogo facilmente raggiungibile e utilizzabile all'occorrenza.