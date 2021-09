Cossato: Salta lo spartitraffico, abbatte i cartelli e tenta il contromano in rotonda

Non sono noti i motivi che abbiano spinto un'automobilista ad una manovra tanto azzardata, ieri poco prima della mezzanotte, a Cossato nella rotonda di via Martiri della Libertà. Nel tentativo di imboccarla in contromano è salito sullo spartitraffico abbattendo la segnaletica e si è fermato nel bel mezzo della rotonda dopo lo scoppio degli airbag.

Fortunatamente non sono stati coinvolti altri automobilisti e il conducente "distratto" non ha riportato danni fisici tali da richiedere il ricovero in ospedale. Sul posto i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito e per le sanzioni dovute e Sicurezza e Ambiente per ripulire la carreggiata dai rottami. Dai primi riscontri l'uomo non sembra fosse sotto effetto alcool. Probabilmente solo una pericolosa distrazione.